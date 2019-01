L'écosystème des sites pirates détaillé par l'Hadopi

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Depuis la précédente étude Hadopi sur le sujet, en 2012, la Haute Autorité relève une multiplication des acteurs au sein de l'écosystème illicite de biens culturels dématérialisés : aux acteurs centraux, les sites de référencement et les hébergeurs de fichiers, se sont ajoutés des fournisseurs de service, qui s'adressent tantôt aux acteurs centraux, tantôt aux internautes.Ces fournisseurs de service proposent par exemple aux acteurs centraux d'optimiser ou de sécuriser leur site, ou encore d'ajouter une page intermédiaire entre leur site et celui de l'hébergeur, pour brouiller les pistes. Du côté des internautes, on propose plutôt des VPN ou des tutoriels pour améliorer sa pratique du piratage et gagner en confidentialité.Du côté du livre, les données manquent, comme souvent : « [L]e secteur du livre, contrairement aux autres biens culturels, reste encore très largement porté par la consommation de biens physiques », note l'Hadopi, qui indique seulement que les sites de téléchargement direct offrent le plus souvent accès à des livres, généralement des mangas. Une étude précédente d'Hadopi avait révélé que les consommateurs illicites de livres se tournaient de préférence vers le téléchargement direct L'étude dans son intégralité est à retrouver ci-dessous.