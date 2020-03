L'immense conteur et poète Gilles Vigneault offre 3 livres à écouter

Les éditions La Montagne secrète offrent ces trois audiolivres de Gilles Vigneault (Léo et les presqu’îles, Un cadeau pour Sophie et Gaya et le petit désert), pour aider les enfants et leur famille. Disponibles sur le site web en écoute ou en téléchargement, ces œuvres apaiseront le cœur et invitent à voir le monde autrement.« On se laisse bercer par les mots de ce grand auteur », assure l’éditeur.Au menuLéo et les presqu’îles. Conte et chansons de Gilles VigneaultIllustrations Stéphane Jorisch, raconté par Pascale Bussières ; un récit d’aventures sur le partage et la solidarité.Un cadeau pour Sophie. Conte et chansons de Gilles VigneaultIllustrations Stéphane Jorisch, raconté par James Hyndman ; une histoire dans laquelle les enfants découvrent que le cadeau le plus modeste est parfois le plus précieux.Gaya et le petit désert. Conte et chansons de Gilles VigneaultIllustrations Stéphane Jorisch, raconté par Vincent Davy ; un conte écologique qui permet de croire que tous les recommencements sont possibles.« Trois contes débordants de tendresse et de sagesse, qui apaisent le cœur et invitent à voir le monde autrement. »