L'intégrale des aventures de Tintin disponible sur Google Play Livres

Comme annoncé, les vingt-quatre albums des Aventures de Tintin sont disponibles sur Google Play Livres, ainsi que la version colorisée de Tintin au pays des Soviets. En effet, les droits numériques de l'oeuvre d'Hergé appartiennent à la société Moulinsart. Cette dernière réserve l'exclusivité des célèbres albums à l'iBooks Store et à Google Play Livres et ne souhaite pas, pour le moment, étendre leur commercialisation à d'autres libraires.

Les vingt-quatre albums qui suivent, entre autres, les pérégrinations de Tintin, Milou ou encore le capitaine Haddock, sont donc disponibles, en format numérique, sur le store de Google Play Livres. Ils peuvent être lus sur smartphones, tablettes (Android et iOS) ou encore ordinateur.Une bonne nouvelle pour les fans de la célèbre série vendue à plus de 230 millions d'exemplaires, traduites dans une centaine de langues et adaptée au cinéma, à la télévision ou encore au théâtre.Dans l’ordre ou le désorbre, il sera possible de lire Tintin au Congo, Coke en stock, Tintin au Tibet, Les Bijoux de la Castafiore, L’Oreille cassée, L’île Noire, Objectif Lune, Le secret de la licorne ou encore On a marché sur la Lune.Côté Apple, tous les albums sont disponible dans l'iBooks Store depuis la mi-2017, et à travers l'application dédiée « Les Aventures de Tintin ».