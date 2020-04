L’intérêt croissant pour les livres audio assure le succès de Storytel

Le distributeur de livres numériques et de livres audio suédois Storytel a dressé un bilan plutôt positif des premiers mois de l’année 2020. En plus d’avoir doublé son chiffre d’affaires en un an seulement, l’entreprise pourrait bien connaître un succès sans précédent sur les mois à venir en regard de l’intérêt accru des populations pour le livre audio.





Le chiffre d’affaires de Storytel s’élève désormais à près de 430 millions de couronnes suédoises, soit 45 % de plus qu’au premier trimestre de 2019 annonce le communiqué. Cependant, le CA est inférieur à celui qui était attendu : 438 millions de couronnes suédoises selon les données initialement communiquées.



L’entreprise suédoise atteint également l’objectif qu’elle s’était fixée de dépasser les 1,154 millions d'abonnés au premier semestre 2020. En effet, avec plus de 71.400 clients recrutements ces trois derniers mois, Storytel compte désormais 800 abonnés de plus que celui de l'objectif.



Dans les pays nordiques, les abonnées sont désormais au nombre de 785.800, soit 3800 de mieux. Malgré ce chiffre encourageant, les revenus de streaming dans la région nordique se sont élevés à 350 millions de couronnes suédoises, contre 357 millions initialement prévus.



Du côté des clients hors pays scandinaves, Storytel en dénombre cette année 369.000, soit une jolie augmentation de 43.200 abonnés par rapport au dernier trimestre de 2019. Ce chiffre reste toutefois en dessous légèrement inférieur à l’objectif des 372.000 abonnées précédemment communiqué.



Le chiffre d’affaires réalisé hors péninsule scandinave s’élève quant à lui à 79 millions de couronnes suédoises, contre 37 millions au premier trimestre de 2019, soit une augmentation de 111 % en un an. Cependant, ici encore les résultats moindre : on attendait 81 millions de hausse.



Un succès « sans précédent dans l’histoire » de Storytel



« Storytel a connu un afflux important de clients au cours du trimestre, notamment au cours des deux dernières semaines de mars qui sont sans précédent dans l’histoire de l’entreprise » déclare le PDG Jonas Tellander. « Dans cette période difficile due au coronavirus, nous voyons clairement que les gens sont en demande de livres audio. »



Cependant, Jonas Tellander explique que les chiffres ne suivent pas encore et ne rendent pas compte du succès de la plateforme en ces temps troubles. « Pour répondre à l’intérêt considérablement accru pour les livres audio, et donner à maximum de gens la chance de s’échapper de leur quotidien par le divertissement, Storytel a prolongé la période d’essai gratuite de 14 à 30 jours », explique le PDG.