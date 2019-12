L'Italien Mondadori passe tous ses livres numériques en EPUB 3

Parmi les maisons de Mondadori qui bénéficieront de ce traitement, on retrouve Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer et Mondadori Electa. Le groupe, toujours dirigé par la fille de Silvio, Marina Berlusconi, se veut le premier éditeur du pays à avoir adopté cette norme.« Les spécificités techniques de l’EPUB 3 permettent en effet de produire des livres numériques offrant une accessibilité et des graphismes améliorés », certifie l’entreprise.De même, cela impliquera un catalogue d’ouvrages plus nombreux, disponibles pour les lecteurs malvoyants. « Se prolonge ainsi l’engagement du groupe Mondadori pour renforcer les solutions d’accès à la lecture pour les personnes ayant des difficultés visuelles, sujet qui a toujours fait l’objet d’une réelle préoccupation », poursuit la société.Si l’on exclut RCS Libri, racheté en mars 2016 , Mondadori pèse, avec ses filiales, 27,5 % de parts de marché. Depuis 2010, le groupe a publié l’essentiel de ses parutions en format numérique, soit un catalogue de près de 20.000 ouvrages.