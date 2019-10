L'université de Princeton développe son catalogue d'audiolivres 

(photo d'illustration - ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Quelques titres ont d’ores et déjà étaient dévoilées et ce, même s’ils ne sont pas encore parus en format imprimé, comme Becoming George Orwell : Life and Letters, Legend and Legacy de John Rodden, Chaucer: A European Life de Marion Turner, ou encore Honeybee Democracy de Thomas D Seeley.« En tant que premier éditeur indépendant de livres audio au monde et leader sur le marché de l’audio éducatif, RBmedia s’appuie sur sa relation établie avec Princeton University Press pour publier de nouveaux titres au format livre audio, rendant ainsi le contenu accessible à plus de personnes », a déclaré Troy Juliar, représentant de RBmedia.« Notre mission est de transmettre le savoir au monde entier avec nos publications » reprend Christie Henry, directrice de la maison, dans un communiqué de presse. « Ce partenariat avec RBmedia est une chance, elle offre l’occasion à nos titres de se faire entendre davantage. »Les titres seront publiés sous les marques de RBmedia comme Recorded Books, HighBridge, Tantor. Ils seront disponibles sur Audible, iTunes, Google Play, sans oublier sur RBdigital, mais aussi sur Audiobooks.com que le groupe américain a racheté en avril 2017 . En plus du contenu audio sous licence, PUP publie aussi des livres audio directement via la plateforme Princeton Audio lancée en 2018.Pour rappel, cette collaboration prend place alors même que la demande des consommateurs en audiolivres ne cesse de croître. Selon les chiffres de l’Association of American Publishers, les ventes de livres audio ont augmenté de 36 % entre 2017 et 2018. Selon une étude de Triton Digital et Edison Research, 50 % des Américains âgés de 12 ans et plus auraient écouté au moins un livre audio en 2019.