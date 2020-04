La bibliothèque de l'Institut français au secours des Français de l'étranger

(photo d'illustration, Metro Centric, CC BY 2.0)

Les Français de l'étranger ne seront pas abandonnés à un ennui total : le réseau des Instituts français annonce une ouverture plus large et une inscription facilitée à Culturethèque, sa bibliothèque numérique. Livres, magazines, albums de musique, des podcasts et même quelques films sont accessibles à travers ce service.Jusqu'à la fin du mois de mai, indique l'Institut français, il sera possible de contacter la structure la plus proche de chez soi pour obtenir des accès et ainsi se connecter à Culturethèque.Plus de 1000 livres, 200 bandes dessinées, 400 magazines, 300 vidéos et de nombreux manuels scolaires pourront être consultés par l'intermédiaire de cette plateforme.Il est possible de retrouver l'Institut français le plus proche de chez soi, et les coordonnées de l'interlocuteur à joindre, à cette adresse