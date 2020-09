La calculatrice de temps perdu, ou comment meubler sa vie avec des audiolivres

Dis, monsieur, dessine-moi une journée

Audiobooks Calculator - Reclaim the Dead Time

illustration : geralt CC 0

On se demandera encore longtemps si son projet vise à glorifier les services pourtant décriés d’Audible , la filiale audiolivre d’Amazon, ou s’il est réellement désintéressé. Pour autant, Joanna Michalowska, doctorante, s’est aperçue qu’elle-même perdait pas mal de ses journées à ne pas lire. Considérant le succès actuel des livres audio, la voici qui développe un projet personnel : Omni Calculator.L’idée est simple : définir, chaque jour, combien de temps morts de la journée auraient pu servir à écouter un livre audio. Elle part du constat qu’un Américain sur cinq écoute des audiolivres — tout en rappelant que, pour le cerveau, l’activité de lecture d’une page et celle d’écoute d’un récit ne seraient pas si différentes. Omni Calculator propose ainsi de convertir, dans une quête frénétique d’optimisation de ses journées, tout temps mort en temps de lecture.À travers plusieurs entrées — temps passé à se déplacer, tâches ménagères, exercice physique ou autre —, il permet de définir un nombre de livres audio que l’on écouterait alors, au fil du mois. Pour exemple, une personne qui passerait 240 minutes de temps de transport quotidien rentabiliserait ce creux de déplacement avec 8 audiolivres par mois.Ou 91 à l’année ! Fameux.La calculatrice apporte également d’autres options : quels sont les thèmes de prédilection, à quelle fréquence l’audiolecteur est-il disposé à se caler des écouteurs dans les oreilles pour apprécier une lecture, etc.L’étudiante insiste sur le fait que les temps de transport, du domicile au boulot, et inversement (sauf pour ceux qui dorment dans leur bureau…) seraient « la quintessence du temps mort, du temps perdu sans rien de productif ». Et c’est bien ici que les livres audio permettraient, écouteurs dans les oreilles, de récupérer une partie de ce temps pour le mettre à profit.Vous pouvez faire l’exercice directement, et découvrir quelles merveilles de temps gagné s’offrent à vous :