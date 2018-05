La feuille numérique de Sony disponible en précommande aux USA

Destinée principalement à un public de professionnels et au monde de l’entreprise, la DPT-CP1 est à mi-chemin entre une liseuse interactive et une feuille numérique. Avec son stylet, elle permet de prendre des notes, de dessiner, d’annoter des documents ou encore de remplir son calendrier, et ce à l’infini.Avec ce nouveau modèle, on passe d’un format A4 à l’équivalent d’un format A5, plus pratique à transporter donc. L’écran lui, perds quelques pouces, passant de 13,3 à 10,3. Pour ce qui est des capacités en revanches, les deux machines sont sensiblement similaires.La DPT-CP1 embarque un écran E ink avec une résolution de 1404x1872, un processeur quadcore et une mémoire de stockage de 16 Go. Elle pèse 240 g pour une épaisseur de moins de 6 millimètres. Annoncée dans un premier temps pour le marché japonais, elle est maintenant disponible en précommande sur certains sites américains apprends on sur le site SlashGear. Plus petite et plus légère, finalement en plus de la technologie mise en œuvre, c’est encore le prix qui reste le plus imposant puisqu’il vous faudra débourser 600 dollars, soit un peu plus de 500 euros si vous souhaitez acquérir cette petite machine.