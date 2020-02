La Foire du Livre de Londres annonce son sommet du livre audio

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le livre audio, sous toutes ses formes, fait l'objet d'une attention particulière dans les foires du livre professionnelles : en Europe, Francfort et Londres, notamment, rivalisent de conférences et de journées dédiées pour saisir l'intérêt du livre audio au sein de l'édition. En Allemagne comme au Royaume-Uni, d'ailleurs, les taux de croissance des ventes de livres audio sont des encouragements supplémentaires...« La croissance à deux chiffres du livre audio au cours des dernières années est un nouvel exemple de ce qu'il se passe lorsque la technologie et l'art de raconter se transcendent l'un l'autre. Les livres audio ont élargi la portée des livres en attirant de nouveaux amateurs et en offrant un autre format aux lecteurs plus réguliers », explique Jacks Thomas, directrice de la Foire du Livre de Londres.« Ce sommet consacré à l'audio est l'occasion de découvrir les domaines clés de la réussite du livre audio, des modèles d'abonnement à l'expansion de nouveaux contenus audio », termine-t-elle.Le programme de cette matinée de travail est le suivant :Quantum Talk : Le succès du livre audio : l'histoire de A à Z, par Nielsen BookTrouver la voix parfaite : les défis de la distribution dans le livre audio, Dan Zitt, PRH USAL'économie de l'abonnement dans l'édition, avec, notamment, Javier Celaya, DosdoceQui commande du livre audio, quelles sont les opportunités et quels sont les publics ? Avec, notamment, Videl Bar Kar, Book WireLa croissance du livre audio : la suite, par Michele Cobb, Audio Publishers Association USA