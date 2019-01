La fortune de J.K. Rowling dépasse les 750 millions £

Les ventes de livres numériques et audio de la célèbre saga Harry Potter, de l'auteure JK Rowling, ont atteint 32,8 millions £ en 2018, faisant passer sa fortune personnelle à plus de 750 millions £. L'auteure reste, depuis le succès des premiers livres Harry Potter, puis des films, dans le top 3 des auteurs les mieux rémunérés du monde.

(Fábio Brandão, CC BY 2.0)

Développé en 2012 et supervisé par J.K. Rowling elle-même, le site web Pottermore vend des exemplaires numériques et audio des sept tomes de la série Harry Potter.Malgré une baisse de son chiffre d'affaires , la plateforme Pottermore continue de réaliser des ventes conséquentes. Et ce n'est pas peu dire, puisque les comptes déposés plus tôt ce mois-ci ont révélé que ​​​​« les recettes ont dépassé les attentes grâce à la solide performance des ebooks et des livres audio Harry Potter ».On note néanmoins une chute des ventes par rapport à l'année dernière où le résultat exceptionnel de 2017 découlait notamment du lancement très réussi d'Harry Potter and the Cursed Child (traduit Harry Potter et l'enfant maudit), mais aussi de la publication du livre audio des Animaux Fantastiques, en parallèle de la diffusion du premier film au cinéma.