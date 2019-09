La Hadopi se dirige vers une fusion avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Franck Riester (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

#AJM @franckriester confirme la fusion du @csaudiovisuel et Hadopi sous un nouveau nom et un rapprochement de la nouvelle entité et de l’@Arcep par un système de nomination de membres du collège croisée — Mégane Gensous (@Megoustastou) September 3, 2019

Franck Riester, qui fut rapporteur de la loi Hadopi dès 2009, s'est replongé dans les dossiers de la Haute Autorité à l'occasion de la rentrée et d'un déjeuner organisé par l’association des journalistes de médias. Le ministre de la Culture y a confirmé la fusion prochaine de l'Hadopi et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi qu'un rapprochement de l'organisme né de cette fusion avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).Lutte contre le piratage, défense de l'exception culturelle française, contrôle des programmes télévisuels, promotion de l'offre légale, autant de missions réparties entre différents organismes qui pourraient être assumées par un seul, ou peu s'en faut.Pour le moment, les contours de ces rapprochements restent très flous, et sont surtout tirés du rapport consacré à la régulation de l'audiovisuel à l'ère numérique, présenté par la députée LREM Aurore Bergé. Un texte sera prochainement présenté par le gouvernement en conseil des ministres, avant d'être examiné par le Parlement début 2020.Les missions évoquées ont plutôt trait à la régulation de l'audiovisuel, et même la riposte graduée, au cœur des prérogatives de l'Hadopi, n'occupe plus vraiment le devant de la scène.L'implication de l'Hadopi dans le domaine du livre n'a jamais été très importante, considérant que le Syndicat national de l'édition avait d'emblée refusé le coup de main dans la lutte contre le piratage . Il faut dire que cette pratique, pourtant particulièrement simple avec le livre numérique, n'atteint pas les niveaux du piratage de films ou de séries.via Développez