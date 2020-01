La lecture en réalité virtuelle, le livre en sensations fortes

Vous avez toujours rêvé de plonger à 360 degrés dans l’atmosphère d’un livre ? La réalité virtuelle se mêle désormais à la littérature pour permettre cette expérience. Présentée en avant-première durant le festival de littérature Züri Liest fin octobre, l’expérimentation a été réalisée dans le cadre du projet Los360° VR, initié par Roman Vital et Sandro Zollinger.









Plutôt que d’adapter un livre au cinéma, en série ou au théâtre, l’ambition du projet Los360° VR est d’allier littérature et technologie lors d’une expérience inédite de réalité virtuelle, ayant pour titre Go, Los en allemand et Départ en français. Le public s’immerge ici dans un univers à 360 degrés, avec une histoire inspirée de faits réels et provenant du livre Los de Klaus Merz, l’un des auteurs les plus fameux de la littérature contemporaine suisse de langue allemande. Cette innovation a été testée lors du festival Züri Liest par le média suisse RTS.



Le défi des concepteurs était de créer des atmosphères dans le but d’enrichir le texte, sans pour autant le concurrencer, au moyen de caméras filmant à 360 degrés. Les lieux, les ambiances et les sensations visuelles et sonores viennent compléter le texte sans l’effacer.

Une tempête de neige depuis son canapé



« Cela reste le livre de Klaus Merz, sa dramaturgie », confie Roman Vital, cocréateur du projet Los360° VR. « Mais grâce aux images et aux sons de la réalité virtuelle, on crée des lieux nouveaux. » Depuis son salon, le lecteur-spectateur peut ainsi se projeter, par exemple, en montagne, en pleine tempête de neige.



Un autre domaine d’adaptation visuelle et sonore apparaît avec la réalité virtuelle, à côté du cinéma, du théâtre et des jeux vidéo. Ce projet-ci, prenant un roman pour point de départ, est une réussite, selon le second co-créateur du projet, Sandro Zollinger. « Avec la réalité virtuelle, il n’y a aucun signe exit qui perturbe, on est plongés dans une expérience très personnelle, comme pour l’expérience de la lecture. »









Le projet Los360° VR était présenté en avant-première lors du festival Züri Liest fin octobre. Les premières impressions sont positives et cette création sera aussi présente au festival de cinéma Sundance fin janvier. Pour les lecteurs qui rêvent depuis toujours de s’immerger complètement dans leurs livres, la réalité virtuelle est un pas significatif.



Du cinéma à la création d’expériences de réalité virtuelle



Go sera présenté au Sundance film festival à la fin du mois de janvier. Cette immersion en réalité virtuelle a une durée de 25 minutes et sera disponible en français, en allemand et en anglais.



Les deux créateurs du projet sont issus du milieu cinématographique. Roman Vital a étudié le montage et la réalisation de documentaires à la Filmakademie Baden-Württemberg. Depuis 2006, il travaille en tant que producteur indépendant, réalisateur et monteur de films à Zurich. Il a cofondé Montezuma Film. Son travail, primé à plusieurs reprises, est consacré à l’examen de questions sociales.



Sandro Zollinger est également un auteur et cinéaste indépendant et le cofondateur de Montezuma Film. Ses œuvres, primées, explorent des façons innovantes de raconter des histoires et cherchent toujours à adopter de nouvelles perspectives.



Vous retrouverez toutes les informations via le site du projet. Le reportage télévisé de la RTS est disponible ici.



Cynthia Prévot