La littérature sur smartphone, solution pour confinés sans bibliothèque ni liseuse

Rocambole est une application disponible sur l’App Store qui a fait le pari de devenir le Netflix littéraire. S’appuyant sur la tradition du roman-feuilleton la start-up propose de changer nos habitudes de lecture et de consommer un ouvrage comme une série à suspense, par tranche de 20 min.Avec le forfait freemium vous pouviez autrefois avoir accès aux deux premiers épisodes de chaque série, mais l’entreprise a fait le choix de mettre l’entièreté de son catalogue en accès libre pendant toute la durée du confinement.Toutes les émotions sont au rendez-vous : vous pouvez vous évader à loisir dans des séries de fantaisies ou vous plonger dans Coronavirus, écrit par Neil Jomunsi et ainsi relativiser sur la difficulté de votre confinement.Le Nexus 6 est une chaîne YouTube qui propose des chroniques spécialisées dans la Science-Fiction sous toutes ses formes (cinéma, littérature, Jeux vidéo, Animés). Le Capitaine, habitant du XXIIIe siècle de notre ère, mène cette émission : nous proposant des analyses littéraires et maltraitant son équipage avec énergie. En solidarité avec les 3 milliards d’êtres humains confinés sur cette planète, il a exceptionnellement quitté son vaisseau pour nous faire la lecture de chez lui.Depuis le 20 mars le Nexus VI propose ainsi des live lecture tous les soirs à 21 h sur instagram. Alors, installez-vous, prenez un verre de vin rouge, thé, rhum (ce qui vous arrange) et un plaid, pour écouter la voix du Capitaine vous conter des aventures galactiques. En ce moment vous pouvez écouter L’île des morts de Roger Zelazny. N’hésitez pas à suivre le Nexus VI sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant des prochains ouvrages.Panama Al Brown, l’énigme de la force, vous plonge dans la vie fascinante, et injustement méconnue d’un boxeur de génie, noir et homosexuel, dans le début du XXe siècle. Initiative de la chaine Arte.TV cette BD documentaire interactive est conçue pour smartphone, mais peut également se lire sur ordinateur et tablettes.L’adaptation de Camille Duvelleroy de l’œuvre d’Alex W. Inker et de Jacques Goldstein (Éditions Sarbacane, 2017) propose une série de panoramiques qui vous permettront, d’une simple pression de pouce, de parcourir un somptueux travail en noir et blanc.N’oubliez pas de monter le son, les cinq rounds qui constituent cette aventure s’accompagnent de musique et de sounds effects qui garantissent une meilleure immersion