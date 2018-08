La lumière bleue accélère la cécité : vive les lecteurs ebook

On connaissait déjà les dangers de la lumière bleue des écrans pour notre sommeil, une nouvelle étude affirme que notre vision est directement menacée. En effet, les rayonnements si particuliers des smartphones et autres tablettes accéléreraient le phénomène de dégénérescence maculaire qui apparait avec l'âge. Les photorécepteurs de l'œil seraient les premières victimes de cette lumière bleue, particulièrement dans l'obscurité.

(Stròlic Furlàn - Davide Gabino, CC BY-ND 2.0)

Convertis aux livres numériques, peut-être pour la possibilité de lire dans le noir, conservez ou équipez-vous en lecteur ebook. Des chercheurs de l'université de Toledo assurent avoir établi un lien entre la fameuse lumière bleue des écrans de smartphones ou de tablettes et une accélération de la dégénérescence maculaire, une dégradation de la vision qui peut mener à la cécité.

« Nous sommes exposés à la lumière bleue en continu, et la cornée et la lentille de l'œil ne peuvent pas la bloquer ou la refléter », explique le Dr. Ajith Karunarathne, professeur assistant au sein de la section Chimie et Biochimie de l'université. « Ce n'est un secret pour personne que la lumière bleue nuit à notre vision en endommageant la rétine de l'œil. Nos expériences expliquent comment cela se produit et nous espérons que cela conduira à des thérapies qui ralentissent la dégénérescence maculaire, comme un nouveau type de collyre, par exemple. »

Autrement dit, toute une génération d'habitués des smartphones pourrait, à un âge relativement jeune, se voir prescrire des gouttes pour les yeux, afin de préserver ce qui est encore possible de l'être. En effet, la dégénérescence maculaire correspond à une mise hors service des récepteurs photosensibles de l'œil, ce qui permet tout simplement de capter la lumière et d'envoyer des signaux au cerveau.

En effet, ces récepteurs ont besoin d'une molécule, le rétinal, qui, exposée à la lumière bleue, produit une substance toxique qui endommage définitivement les récepteurs photosensibles. Après les tests, les chercheurs ont même observé que l'alliance du rétinal et de la lumière bleue pouvait détruire tous types de cellules. L' alpha-tocophérol, une vitamine E, permet au corps de résister à de telles agressions, mais sa quantité a tendance à diminuer avec l'âge.



Les chercheurs conseillent de limiter l'exposition à une lumière bleue dans l'obscurité, mais aussi d'activer tous les filtres anti-lumière bleue fournis par les constructeurs. Pour les lecteurs adeptes des nouvelles technologies, c'est sans doute le moment de s'offrir un lecteur ebook qui, avec sa technologie d'encre électronique, peut afficher un texte sans écran émetteur de lumière bleue.