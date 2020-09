La Microsoft Surface Duo : double écran, double peine et gros chagrin

Les tests sont tous unanimes dans la presse américaine, et pas grand monde ne tente de sauver un produit au tarif exorbitant, qui ressemble à une compilation de bonnes idées, mal exécutées.Les impressions dégagées par Engadget donnent d’ailleurs le ton : le logiciel Microsoft remplacé par Android 10 aurait pu permettre d’apporter une nouveauté. D’ailleurs, plusieurs échecs de smartphones à double écran montrent que l’association de Microsoft et Google a quelques promesses dans sa besace.C’est la suite qui se complique : correct en tant que smartphone, mauvais en tant que tablette, mais truffé de problèmes de compatibilité pour les applications. Autrement dit, des mises à jours régulières devront tenter de résoudre l’équation mal partie.Le site va tout de même jusqu’à chercher des qualités pour une utilisation de lecture, et trouve ici un usage intéressant. Mais pour le prix demandé, c'est cher payé sa minute de lecture... La tentative de produire un nouveau type de matériel n’est clairement pas aboutie. Et le stylet coûtera 100 $ de plus…