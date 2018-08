La New York Public Library change les romans en stories Instagram

Drôle de pari que celui de la New York Public Library, réseau de bibliothèques de la ville de New York : faire lire les plus jeunes générations en présentant des classiques sur Instagram, par l'intermédiaire de stories illustrées par des auteurs contemporains. Ces derniers ont même été repérés sur le réseau social, histoire de boucler la boucle, par l'agence Mother.

Faire lire les jeunes : la question la plus cruciale du début du XXIe siècle fait son grand retour avec une initiative inédite de la NYPL pour faire découvrir les grands classiques de la littérature mondiale des XIXe et XXe siècles. « Insta Novels », comme son nom l'indique, affichera des romans sur Instagram, avec un twist : de petites saynètes illustrées et animées, plutôt colorées, serviront d'appels pour les yeux des utilisateurs du réseau.

Les stories Instagram de chaque roman feront appel à différents illustrateurs, et devront refléter l'ambiance et le rythme des livres. Le premier « Insta Novel » n'est autre que Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll, publié pour la première fois en 1865 et ici illustré par Magoz.

« Sans le savoir, Instagram a créé la bibliothèque parfaite pour ce nouveau type de roman en ligne », se réjouit Corinna Falusi, directrice de la création de l'agence Mother, qui a conçu ses Insta Novels. « La manière dont vous tournez les pages, ou là où l'on place son pouce, l'expérience est très proche de la lecture d'un livre imprimé », assure-t-elle.

Et, en effet, le texte original du roman apparait bientôt, une fois l'animation passée. Il est alors possible de stopper le défilement du texte en posant son pouce sur le coin inférieur droit de l'écran, pour lire tranquillement. Il s'agira bien sûr d'un extrait, mais la NYPL invite les lecteurs à poursuivre leur découverte sur son application de lecture numérique, SimplyE.

Deux autres textes feront bientôt leur apparition dans les stories de l'Instagram de la NYPL, La Métamorphose de Kafka, illustré par César Pelizer, et La Séquestrée de Charlotte Perkins, illustré par Buck.