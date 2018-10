La plateforme de blogging Medium publie son premier roman

Créée en août 2012 par Evan Williams et Biz Stone, cofondateurs de Twitter et Blogger, la plateforme Medium est devenue, en quelques années, le site de publication et de partage préféré des jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley, entre autres, et plus généralement des personnes intéressées par les nouvelles technologies. Medium ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire avec la publication intégrale d'un roman.

Tout en minimalisme et lignes épurées, la plateforme Medium s'est fait une place de choix dans le milieu très fermé des plateformes de blogging. Et ce, en s'appuyant sur une communauté très active et très engagée du côté des amateurs de nouvelles technologies, un public qui s'est peu à peu étendu, au fils des années.

Si la publication d'un roman complet — en accès libre si l'utilisateur n'a pas dépassé le nombre d'articles gratuitement accessibles par mois — est surprenante, le sujet de The Big Disruption l'est moins. Le livre se présente en effet comme une satire de la Silicon Valley, avec beaucoup de fiction dedans, mais, indéniablement, un fond de vérité et de faits réels.

Jessica Powell, l'auteure de ce premier ouvrage publié par Medium, en sait quelque chose : elle fut responsable des relations avec la presse de Google, pas moins. Le site annonce, comme à son habitude, le temps de lecture estimé pour l'ouvrage : 348 minutes, soit un peu moins de 6 heures.



A priori, ce premier livre publié serait aussi un moyen, pour Medium, de tâter le terrain et d'améliorer l'expérience des utilisateurs pour les lectures longues. Et, peut-être, de renouveler l'essai. En attendant, l'ouvrage reste exclusif à la plateforme et aucune publication au format imprimé n'est annoncée.

via The Next Web