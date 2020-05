La plus grande université d’Estonie se dote de papier électronique

PAPIER NUMÉRIQUE: Vive la couleur PAPIER NUMÉRIQUE:

Le papier électronique est cette technique d’affichage cherchant à imiter l’apparence d’une feuille imprimée. Contrairement aux écrans classiques cette technologie ne nécessite que peu d’énergie pour laisser un texte ou une image affichée. Moins agressif pour l‘oeil humain, l’epaper a pour objectif de devenir une alternative plus écologique et plus pratique au papier physique.L’utilisation massive de ce produit dans le cadre universitaire est une victoire pour la société E Ink, leader mondial dans le secteur de l'epaper. «Ce lancement marque l'expansion passionnante des applications du papier numérique dans le monde de l'éducation», a ainsi déclaré Paul Apen, directeur des opérations d'E Ink. «Des liseuses aux eNotes en passant par les présentoirs de conférence, le papier numérique offre tous les avantages de lisibilité du papier traditionnel, avec la durabilité d'un affichage électronique.»Les appareils afficheront les horaires de cours quotidiens au Delta Center de l'Université, récemment ouvert.Les écrans de papier numériques de 13,3 pouces permettront à l'Université de mettre à jour la signalisation quotidiennement au fur et à mesure que les horaires de cours sont modifiés, offrant aux étudiants des informations sans cesse mises à jour sans perdre temps.Pour cette vente E ink s'est associée avec l'entreprise Artec Design qui a notamment conçu les écrans. Le premier et le plus important client de cette société est le Musée national estonien qui utilise les dispositifs du groupe pour offrir une signalisation multilingue aux visiteurs. Nouvelle preuve du succès de papier életronique dans le monde de la culture.