La Pologne, territoire numérique en croissance pour le livre

Avec 66 % du marché russe des livres numériques, LitRes est devenu un acteur important en Eurasie, et poursuit sa croissance avec les pays d’Europe de l’Est. En 2018, son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 48 %, avec 2 millions d’audiolivres vendus – deux fois les résultats de 2017. Et l’audio représente désormais 25 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.En 2018, les résultats ont explosé à tous niveaux : 20.000 nouveaux auteurs se sont inscrits à la plateforme, et les revenus liés aux autopubliés ont été multipliés par 20.Depuis au moins deux ans, l’Estonie et la Pologne font partie des espaces recherchés — et depuis cette époque, LitRes fournit des services de vente d’ebooks à des magasins au Kazakhstan. La création d’un service désormais ancré dans le territoire polonais est une grande nouveauté : d’autant que depuis le 1er juillet, la TVA sur les livres numériques est passée de 23 % à 5 %.Le pays est attractif et en pleine expansion, assure Sergei Anuryev, PDG de LitRes : le marché a augmenté de 13 % entre 2016 et 2017, pour une valeur de 85 millions de zlotys – 19,91 millions €.Le catalogue à ce jour compte plus d’un million de titres en 35 langues, émanant de 300 éditeurs et 10.000 partenaires — éditeurs indépendants et autres.via TNPS