La procédure de destitution de Trump diffusée en livre audio

Penguin Random House frappe fort : 11 heures et 35 minutes de débats, d’auditions et d’accusations, pas moins. L’audiolivre met en évidence plusieurs acteurs essentiels dans la procédure, faisant état de diverses malversations. L’objectif, rappelons-le, est de définir si l’actuel président a utilisé son bureau « pour solliciter une ingérence étrangère en sa faveur pour les élections de 2020 ».Pour la quatrième fois dans l’histoire des États-Unis, la chambre des représentants planche bel et bien sur la possible destitution d’un président américain en exercice. « Un document historique », clame donc l'éditeur donc, qui met directement en cause les exactions de Trump, mises en exergue par l’ancien vice-président Joe Biden et son fils, Hunter Biden.Ce n’est pas la première fois qu’un document hautement politique fait ainsi l’objet d’une étonnante adaptation, pour l’aider à circuler. On se souviendra en effet que le rapport Mueller, particulièrement à charge dans les échanges de Trump avec la Russie, avait été amplement relayé par des stars hollywoodiennes.Un Read-a-thon s’était déclenché, où ils furent des dizaines à en lire des séquences pour faciliter sa diffusion — jusqu’à la création d’une bande dessinée , ni plus ni moins.L’enquête sur la destitution serait promise à un bel avenir, dans ce format audio. On peut se le procurer sur les différentes plateformes habituelles pour 9,99 $.