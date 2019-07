La propagande en numérique : Kim Jong-un a son Petit livre rouge

mister addd, CC BY ND 2.0



Dans les cartons de Kim Jong-il, dictateur nord-coréen de renom, un projet d’endoctrinement politique à vaste échelle. Et quoi de mieux que l’ebook pour y parvenir — sous la forme d’un petit logiciel qui va enseigner les préceptes et la doctrine aux membres du parti et aux travailleurs.En vertu de l’adage qui souligne que nul n’est censé ignorer la loi, Chongseo 1.0, le petit nom du logiciel-ebook, se présente sous la forme d’une encyclopédie.Elle contient en effet tous les écrits du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, ainsi que de son fils, Kim Jong-il. Le logiciel a été développé pour tourner sous plusieurs systèmes d’exploitation, dont Windows et la version Linux nord-coréenne, Red Star.Attendu qu’un logiciel se partage assez aisément par mail, Chongseo disposera de mises à jour, avec de nouvelles fonctionnalités implémentées — dont la synthèse vocale. Nul ne restera aveugle aux idées du dictateur.Selon les analystes, ce projet participerait d’une forme de résistance aux idéologies extérieures qui tendent à pénétrer, malgré les efforts d’autarcie déployés, la Corée du Nord. Pour freiner la propagation d’informations en provenance du reste du monde, les services de l’État avaient mis en place un intranet personnalisé, sous haute surveillance — et cherchent à lutter contre la prolifération de dispositifs portables comme les clefs USB connectées.Selon les données, six millions de smartphones circuleraient sur le territoire nord-coréen, pour une population de 25 millions de personnes, relève la BBC Le ministère de l’Information et de la Technologie, qui a collaboré avec la maison d’édition du Parti des Travailleurs de Corée, a donc diffusé la première version de Chongseo. « Les gens doivent faire plus d’efforts pour apprendre les enseignements du fondateur Kim », indique la presse officielle. Il est vrai qu’à l’ère numérique, le Petit Livre rouge de Mao n’avait que peu de chances de connaître le succès.