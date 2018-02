La Suède envisage une peine de 6 ans de prison pour le piratage

La justice suédoise ne fera pas les choses à moitié : sa ministre, Helene Fritzon, étude une proposition de lutte contre le piratage des plus drastiques. Alors que le procès contre The Pirate Bay a jeté de l’huile sur le feu, les juges suédois réclament des mesures plus sévères pour protéger le droit d‘auteur. Et faire cesser la contrefaçon.





De nouvelles peines pour les voleurs, voici ce que le programme de Dag Mattson, membre du conseil de la justice, met en avant. En cas de violation du droit d’auteur reconnue, ce dernier préconise des punitions spécifiques. Deux nouvelles catégories sont introduites.

D’abord, la violation flagrante du droit d’auteur, ensuite, celle du droit des marques. Quiconque serait reconnu coupable de l’un de ces crimes encourrait une peine de prison de 6 mois à 6 ans. Subtil. Cela implique également que la police disposerait d’outils supplémentaires pour traquer les contrefacteurs.

Paul Pintér, coordinateur de la police nationale, y voit une mesure positive : « Cela ouvrira d’autres méthodes d’enquêtes, que nous pourrons utiliser dans les investigations liminaires. »



Les crimes, ainsi décrits, seront plus graves encore s’ils « causent des dommages particulièrement importants, entraînent des gains considérables ou sont, par nature, particulièrement dangereux ».

À ce jour, les peines maximales sont de deux années de réclusion. Et nul doute que l’affaire Pirate Bay entrerait dans le cadre des lourdes violations du droit d’auteur. Peter Sunde, Fredrik Neij et Carl Lundström, les trois fondateurs, seraient passibles de la peine maximale – alors qu’ils encourent actuellement, respectivement, huit mois, dix mois et quatre mois de détention.

