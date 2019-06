La température du Kindle Oasis monte ou descend (pas celle du bain)

Le Kindle ne règle en revanche pas la témpérature du bain Le Kindle ne règle en revanche pas la témpérature du bain

Amazon évoque une « température d’éclairage ajustable », ce qui pourrait ne faire ni chaud ni froid à certains. Elle existe en effet sur plusieurs applications pour iOS — sous le nom Night Shift — et Kobo propose un réglage de la température de l’écran depuis son modèle Clara. Autrement dit, mai 2018.Il semble bien que l’Oasis dispose d’un petit frère : alors qu’une seconde génération de la liseuse sortait en octobre 2017, une révision de la machine est désormais en vente. La nouvelle bestiole ressemble trait pour trait à la 2e génération de l’Oasis : elle dispose de 8 ou 32 Go de stockage, avec un écran E Ink de 7 pouces à 300 ppp.En outre, il permet d’écouter des audiolivres, dispose d’une étanchéité relative et d’une connectique Bluetooth. Ne pas non plus se fier au descriptif du produit qui évoque la dernière technologie en matière d’encre électronique : rien n’est spécifié en la matière qui puisse étayer cet argument très marketing.Les précommandes sont en tout cas lancées, avec une date de commercialisation au 24 juillet : prix d’entrée fixé à 249 € (contre 249 $ pour la version américaine). Le précédent Oasis est, lui, descendu à 219 € contre 199 $).Évolution mineure, donc.