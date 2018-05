Lancement de l'application de lecture baobab, "simple et gratuite"

L'organisation interprofessionnelle DILICOM lance une nouvelle application de lecture, baobab, destinée aux usagers de bibliothèques ou aux clients de librairie. Cette dernière a pour particularité de pouvoir lire tous les fichiers EPUB 2 et 3 protégés par la mesure de protection (DRM) LCP, développée par l'EDRLab. Gratuite, elle s'appuie également sur le développement de la nouvelle version d'une interface de Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB).



La combinaison de la DRM LCP et de l'interface PNB

Les fonctionnalités

L'objectif de l'application de lecture baobab est de proposer une « solution simple et gratuite aux usagers des bibliothèques et aux clients des libraires » ainsi que de « mieux comprendre les exigences des utilisateurs ».Pour cela, elle se base sur la DRM LCP . Rappelons que les DRM sont des outils pour protéger une oeuvre numérique sous droit d'auteur. La solution Readium LCP, développée par l'EDRLab fait concurrence à la DRM Adobe — moins simple d'utilisation, car il est nécessaire d'avoir une licence utilisateur ainsi qu'une identification auprès d'Adobe afin d'ouvrir et lire une ressource.L'application de lecture baobab a donc décidé de s'appuyer sur la DRM LCP et peut lire les fichiers EPUB 2 et 3 (recomposable ou à marge fixe). Ses fonctionnalités reposent sur le développement de l'interface API PNB V03 , dans le cadre de PNB. Cette dernière optimise des services déjà en place en même temps que d'en créer de nouveaux comme l'annulation de prêt ou encore la mutualisation des commandes pour les bibliothèques. De même, le libraire peut, entre autres, annuler ou connaître le détail de commandes.L'application baobab est, pour le moment, uniquement disponible sur l'Apple Store (elle le sera en mai sur Android et l'automne prochain sur Windows). Développée par Art Book Magazine, une librairie numérique dédiée à la création contemporaine, elle est aussi soutenue par le Centre National du Livre (CNL).Selon sa description, baobab serait particulièrement adaptée aux bandes dessinées, aux livres d'art ainsi qu'aux albums. En plus de cela, elle est accessible aux personnes Dys, proposant une police « Open dyslexic ».Enfin, l'application propose des marque-pages que l'on peut apposer sur une page précise, d'y accéder directement depuis le sommaire, de visualiser sous forme de vignettes les pages du livre, d'y accéder en cliquant sur l'une, de demander la prolongation d'un prêt ou de retourner le livre avant la date de fin prévue. Police, taille, couleur du fond d'écran, luminosité et alignement du texte peuvent également être changés.