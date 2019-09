Langue des signes : Hugo, votre ami traducteur en application

Dans le but de faciliter le dialogue et la communication entre les personnes entendantes et les non-entendantes, la start-up brésilienne Hand Talk a développé Hugo, un avatar qui se charge de traduire instantanément toute parole, tout texte ou image en langue des signes. Une innovation où la technologie œuvre en faveur de l’inclusion.









Fondée en 2012, la start-up brésilienne Hand Talk est partie d’un constat : alors que la capacité de l’homme à communiquer est primordiale, celle-ci s’apparente parfois à un véritable parcours du combattant pour la communauté sourde.



En effet, la communication entre personnes entendantes et non-entendantes est très souvent complexe, et de surcroît, certains individus malentendants rencontrent des obstacles pour lire et écrire dans la langue orale de leur propre pays, puisque leur manière de communiquer est exclusivement visuelle.



Afin de lutter contre ces inégalités, de favoriser le dialogue et la rencontre et surtout de briser la barrière de la langue, Hand Talk, ou plutôt Hugo, l’avatar développé par ladite start-up, apporte un coup de pouce à ces personnes en difficulté. L’interprète peut traduire instantanément toute parole audio, tout texte ou image en langue des signes ; que ce soit un SMS, une conversation, un livre, un magazine ou un signe d’information.



Un lexique de langue des signes pour les bibliothèques



Le succès de l’innovation est planétaire : elle comptabilise deux millions de téléchargements depuis son lancement et fut élue « World’s best social app » par les Nations Unies en 2013. Récemment, elle s’affranchit peu à peu de ses frontières brésiliennes et conquiert l’Amérique du Nord et l’Europe. Si à ses débuts Hand Talk était exclusivement disponible du portugais vers « Libras », la langue des signes brésilienne, l’application inclut désormais la langue des signes américaine et ne compte pas s’arrêter là.







Hand Talk est également plus qu’un traducteur de poche : la start-up propose un outil capable de traduire un site web entier en quelques minutes. Hand Talk s’impose comme une solution digitale pour plus d’inclusion sociale, qui démocratise l’accès à l’information et à la communication pour tous.