Larousse et Audiolib : deux skills littéraires arrivent avec Alexa

Il fallait s'y attendre, le partenariat passé entre Hachette Book Group et Amazon aux USA est reproduit en France. Autour de l'enceinte Echo et de l'assistant intelligent Alexa, vendu par le cybermarchand, l'éditeur avait proposé une version très adaptée d'un ouvrage du catalogue. Avec la sortie en France d'Alexa, on prend donc les mêmes, et on recommence. Presque.







Deux Skills gratuites seront proposées sur le service vocal, fournies par Larousse et Audiolib, annonce le groupe dans un communiqué. Les skills, concrètement, sont des habilités, ou fonctionnalités, dont Alexa peut disposer. Elles lui permettent d’opérer des commandes vocales précises : concrètement, le skill est à Alexa ce que les applications sont aux smartphones.

À une petite différence toutefois : l’application est installée comme un programme, en local sur la machine. Les skills, elles, sont stockées sur le cloud d’Amazon, les mises à jour sont automatiquement téléchargées, sans action de la part du propriétaire. Enfin, comme elles sont entreposées dans les nuages, leur nombre est quasi illimité.

On ne retrouve donc pas tout à fait l’accord passé entre la filiale américaine et Amazon — il s’agissait en effet d’un livre Classroom 13 Skill qui était remanié pour s’adapter à Alexa. Pas question alors de parler de version audio, en réalité, HBG présentait plutôt une approche innovante pour raconter des histoires.

Dans le détail, nous avons donc

• La Skill Le Mot du jour Larousse , qui présentera chaque jour un mot de langue française. Ce mot, littéraire, rare, humoristique ou scientifique, sera accompagné d’une courte définition.

« Le mot du jour Larousse permet de découvrir un mot choisi par les Éditions Larousse chaque jour. Chaque mot est accompagné d'une courte définition, facile à retenir ! »



• La Skill L’idée lecture du jour avec Audiolib proposera quotidiennement un extrait de livre audio, ce qui permettra aux utilisateurs d’Alexa de découvrir la richesse du catalogue d’Audiolib qui couvre tous les goûts littéraires.



«Avec l'idée lecture du jour, un nouvel extrait de livre audio à découvrir chaque jour dans le catalogue Audiolib : littérature, suspense, documents et essais, bien-être et spiritualité… pour tous les goûts littéraires ! Prenez quelques minutes pour vous laisser raconter des histoires. Audiolib vous propose plus de 650 livres audio en texte intégral en librairie et en téléchargement. »



Pour mémoire, Audiolib est le fruit d'un accord entre Hachette et Albin Michel, qui se partagent la structure à respectivement 60 % et 40 %.











Et le groupe éditorial de préciser : « Ces deux initiatives s’inscrivent ainsi dans la stratégie d’innovation du groupe, qui consiste à tirer parti des possibilités ouvertes par le numérique en imaginant de nouvelles manières de promouvoir les ressources éditoriales des maisons d’édition et en proposant de nouveaux usages aux lecteurs et aux utilisateurs d’équipements digitaux. »

La commercialisation officielle d’Alexa est prévue pour ce 13 juin et pour l’heure, seul Hachette manifeste un intérêt spécifique pour cette enceinte intelligente. On ne trouve pour l’heure aucune indication dans le catalogue des skills de l’appareil. En revanche, Amazon avait annoncé qu’une tripotée de partenaires — LaFourchette, les Pages Jaunes, Marmiton, AlloCiné ou encore Oui.sncf et RATP — s’étaient penchés sur le berceau du bébé, tout disposés à s’y engager.