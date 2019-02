Laurie, la nouvelle de Stephen King, à télécharger gratuitement en français

crédit Stephen King - Twitter

Et pour les impatients ? Eh bien...

« Je poste une toute nouvelle histoire courte, si vous voulez la lire, songez-y comme à une mise en bouche pour le plat principal, The Outsider, à venir la semaine prochaine. L’histoire est gratuite. Lisez, imprimez, partagez, peu importe. Amusez-vous ! », annonçait joyeusement Stephen King le 17 mai dernier.Avec les bugs qui accompagnent souvent les intelligentes initiatives : le lien de téléchargement avait planté, entraînant ce commentaire désabusé du King : « Je déteste la technologie. »Eh bien, que l’on se réjouisse : Laurie sera disponible ce 26 février, dévoile le Club Stephen King . Le texte est bien traduit par Jean Esch, et sera proposé sur les plateformes traditionnelles, uniquement en format numérique. Les fans français ont été mis à rude épreuve : les traductions italienne ou encore espagnoles étaient disponibles depuis septembre 2018.« Voici une nouvelle inédite et gratuite de Stephen King pour replonger dans l’univers de L’Outsider ! », note Albin Michel.Deux jours à patienter, donc ? En réalité non : par une amusante facétie de l’univers numérique, les plus fans ont pu trouver une solution pour ne pas avoir à ronger leur frein. En effet, si l’ebook est déjà référencé sur plusieurs plateformes, une seule propose de découvrir un extrait, celle de Decitre.Or, la longueur de la nouvelle est telle qu’en réalité, il est possible de la retrouver dans son intégralité, directement depuis ce lien (cliquer entraîne le téléchargement direct).Aucun autre opérateur pure-player, pas plus Kobo que Google, ni aucun des partenaires ayant recours aux technologies de Decitre Interactive ne propose encore ce fichier — à l’exception de Chapitre.com.Il faudra se dépêcher, nul doute que cette incongruité ne durera pas bien longtemps. Mais il est amusant de noter que si King, en partageant son texte, avait rencontré un problème de lien qui ne fonctionnait pas, c’est ici un excès d’efficacité du libraire qui permet de le retrouver gratuitement.Notons que la nouvelle n’est pas verrouillée par des DRM, très appréciable, pas même de watermarking semble-t-il — alors que l’éditeur a opté pour le filigrane sur ses autres publications numériques.