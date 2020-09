Le 18 septembre, déclaré journée de la lecture pour le livre numérique

illustration : ActuaLitté CC BY 2.0

La société OverDrive, anciennement propriété de Rakuten Kobo , et désormais appartenant à KKR, vient de consacrer la journée du 18 septembre comme celle de la lecture numérique. Et pour la 7e année, le plaisir de l’ebook est au cœur des attentions.Read an Ebook Day a été « créé pour reconnaître la facilité et la commodité de la lecture numérique, ainsi que de la narration moderne. Pour participer, les lecteurs choisissent un livre numérique et rejoignent les échanges sur les réseaux sociaux en partageant leurs lectures à travers le hashtag #ebookLove », rappelle OverDrive.Aujourd’hui, la société spécialisée dans le prêt de livres numériques et audiolivres auprès des bibliothèques s’investit plus largement dans l’opération.Avec des milliers de titres disponibles gratuitement, ce 18 septembre est devenu un rendez-vous incontournable. Et l’opportunité de rendre aux ebooks ce qui leur revient — alors qu’au cours de l’année 2019, toute l’industrie anglo-saxonne les a conspués, trop heureuse de voir les ventes de livres papier, et principalement en format poche, revenir au niveau.Un site est proposé, readanebookday.com , qui offre des conseils de lecture, des entretiens et des recommandations de toutes sortes.