Le Big data, inspecteur moderne pour criminalité 2.0

entrez dans la guerre des données - pixabay licence



Le (ou la) lauréat(e) sera invité(e) au festival Quais du Polar et une liseuse Kobo Clara HD lui sera remis(e) lors d’une « masterclass » polar, le samedi 4 avril 2020 au Palais de la Bourse à Lyon, en présence du parrain de cette édition.

Le texte gagnant sera publié sous la marque « Kobo Originals » en numérique et en papier dans la revue Alibi en juin 2020. Il sera mis en avant en exclusivité à la Fnac et sur Kobo pour l’accompagner.

La revue Alibi, qui a repris du poil de la bête à la rentrée 2019, accompagne cet événement. Pour participer, il faudra plonger dans une ambiance nouvelle noire ou policière, et suivre la thématique. Le texte doit compter 20.000 à 35.000 signes et être publiés sur Kobo Writing Life avant le 31 janvier prochain, minuit – heure du crime par excellence ! Les conditions de participations sont détaillées ici Et que remporte-t-on ? Facile :D’ailleurs, Alibi propose un podcast spécial polar pour accompagner la rédaction de votre texte : conseils, méthodes, choix judicieux et erreurs à éviter, de quoi mieux préparer la mise en tension.Évidemment, Olivier Norek aura doublement son mot à dire : lieutenant de police et auteur du célèbre Code 93, ou encore de Territoires et Surtensions, il avait reçu le grand prix du polar européen. Et son dernier roman, Entre deux mondes, a été récompensé par le prix Étoile.Il aura pour l’aider dans cette mission, le soutien des membres du jury – à savoir Quais du Polar, Kobo by Fnac, Alibi, le Service central de la Police technique et scientifique.