Le boom de la romance et des histoires d'amour durant le confinement

photo : MarinaVoitik CC 0

Le confinement, ou quand la littérature sert à s’évader ? La littérature dite à l’eau de rose a fait des émules en Italie apprend-on. « Cela nous a permis de ne pas penser à ce qui se passait, et dans de nombreux cas, lorsque les jeunes couples se sont retrouvés séparés, ces histoires d’amour ont offert une respiration », indique la blogueuse.Aucun chiffre, et c’est la limite de son analyse, n’est avancé avec certitude. Cependant, ces ouvrages se seraient taillé la part du lion dans les lectures et téléchargements.Une réussite qu’elle impute au fait que les auteurs s’autopublient, mais également parce que de nombreuses maisons, petites et grandes, « ont rendu des titres disponibles gratuitement sur internet, ou à des prix très bas ». D’autre part, elle souligne le besoin exprimé de lectures thérapeutiques durant cette période, « des livres pour rêver, comme si personne ne voulait rater l’occasion d’une aventure qui finit bien ».L’ambiance de claustration généralisée, la dimension anxiogène de toutes les informations diffusées dans la presse et les villes sous confinement désertées… autant d’explications à envisager pour expliquer que « chacun ait cherché une lumière au fond du tunnel ».L’éditeur de la maison Ode Edizioni, spécialisée dans ces littératures de genre, avec notamment l’autrice Barabara Parodi souligne : « Nous étions dans une période où personne n’était en mesure de planifier sa vie ni de continue à la vivre comme à l’accoutumée. La seule façon de survivre et d’essayer d’échapper à la laideur ambiante et aux statistiques quotidiennes était de plonger dans les pages d’un livre qui vous assurait une fin heureuse. »Et d’ajouter : « La romance est un moyen de se ressourcer, de vivre par procuration la vie dont vous rêvez, à mesure que vous lisez. »Vecteur de voyages, évidemment, et d’évasion amoureuse, voire rassurante, les livres auront accompagné le confinement durant « ces mois terribles », conclut l’éditeur.