Le Cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc : l'ebook enrichi d'un voyage

L’enrichissement du roman d’Olivier Truc plonge le lecteur dans l’univers d’Izko du Cap Saint Vincent, tout au Sud de l’Europe, au Spitzberg, dans le Grand Nord. Les cartes introduites dans la version numérique permettent de se repérer et des illustrations d’époque plongent dans l’ambiance d’un roman d’aventures qui prend place au temps de Richelieu et de Louis XIV.Détail qui a son importance, l’enrichissement de l’EPUB est un cadeau pour le lecteur puisque l’ouvrage est vendu sans surcoût et fonctionne sur tous les supports de lecture électronique. ActuaLitté a pu le tester en avant-première et sur iPad comme Kobo, rien à redire.Comme tous les jeunes Basques, Izko rêvait de chasse à la baleine dans les eaux glacées des confins du monde sur les pas de son père, un harponneur de légende. Mais une force mystérieuse a changé le cours de son destin, le vouant au service de Dieu et du roi : il sera espion de Richelieu.Après avoir étudié l’art de la cartographie à Lisbonne et Stockholm, Izko part explorer les Indes boréales, où les Suédois espèrent bien trouver des mines d’argent pour financer leurs guerres, convertir les Lapons par la force et les réduire en esclavage, avec l’aide d’une poignée de prêtres fanatiques.Tenu par un terrible chantage, Izko devra frôler mille morts, endurer le cachot, la torture, pour découvrir le secret de ses parents, sonder sa propre culpabilité, et enfin choisir son camp, aux côtés des Lapons fiers et rebelles et d’une femme qui l’a toujours aimé.De l’austère Stockholm à la mystérieuse Laponie, de la forteresse mythique de Sagres aux tavernes de Göteborg, de la bouillonnante Amsterdam à la cité maudite de Piteå, ce héros courageux et attachant nous fait traverser mille fois l’Europe des guerres de religion et de l’inquisition. On embarque sans hésiter quitte à aller s’abîmer les yeux dans la nuit polaire.Les éditions Métailié, qui célèbrent cette année leur 40e anniversaire voient ici l’occasion de réaffirmer avec force leur devise : « Des livres pour vivre intensément. » Le catalogue comporte à ce jour 1200 titres, dont plus de 300 sont disponibles au format numérique – une ouverture vers le monde à travers la diversité de la littérature et des idées, au-delà des cultures dominantes.[à paraître 14/03] Olivier Truc – Le Cartographe des Indes boréales – Editions Métailié – 9791022608671 – 23 € | EPUB – 9791022608688 – 15,99 €