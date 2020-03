Le Dr Gérald Kierzek publie un livre pour mieux se protéger du coronavirus

Le Dr Gerald Kierzek, en direct des urgences





Face à la pandémie de Covid-19 et aux inquiétudes qu’elle suscite, le Dr Gérald Kierzek a rassemblé dans cet ouvrage les interrogations des lecteurs et fournit des réponses précises, documentées et pragmatiques. Les 50 questions-réponses battent en brêche les fake news et informent sans affoler.Le livre devait sortir en librairie ce 30 mars, et finalement, sera disponible ce 17 mars en version numérique. Manière la plus immédiate de véhiculer les informations, attendu que les librairies sont fermées par décision gouvernementale. Et que les modèles de livraisons pourraient être interrompus prochainement.En somme, l’ouvrage se focalise sur plusieurs points :• Quels sont les symptômes d’une infection à Covid-19 ? Quel est le mode de transmission ? Quel est le délai d’incubation du coronavirus ?• Quels sont les moyens simples pour se protéger et protéger les autres ?• Quelles précautions prendre dans les transports en commun et dans la rue ?• Quel type de masque fonctionne et comment s’en procurer ?• Quel test existe pour savoir si l’on est malade ? Où peut-on le réaliser et quel est le délai pour établir un diagnostic ?• Que faire et qui contacter en cas de fièvre ? Doit-on aller aux urgences ? Quels traitements existent ?Le livre sera proposé pour 2,99 € en numérique — contre 3,50 € en papier.Plus légères, mais tout aussi sérieuses, on peut retrouver les recommandations du professeur Gilbert Deray, médecin-chef à la Pitié Salêtrière.Une autre manière de se tenir informé.