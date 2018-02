Le feu et la fureur, premier livre audio de Lizzie

Le livre polémique du journaliste américain Michael Wolff initie donc le grand projet de catalogue livre audio présenté par le groupe Editis. Ce sont les éditions Robert Laffont qui ouvrent le bal pour la marque Lizzie, avec Le feu et la fureur. Une publication simultanée à la version papier et numérique.

Le service Lizzie ne doit être officialisé que le 7 juin prochain, mais, d’ici là, le groupe Editis semble désireux de jouer le teasing. Avec le concours de TEA, le premier livre audio de la marque est proposé en téléchargement.



Le premier livre audio mis en ligne en exclusivité sur le site est le best-seller écrit par le journaliste Michael Wolff, Le Feu et la Fureur, qui relate les coulisses de la Maison-Blanche au lendemain de l’élection de Donald Trump. Le livre est lu par Bernard Gabay, acteur français notamment connu pour doubler les voix de Robert Downey Jr, Viggo Mortensen ou Antonio Banderas.

Pour fournir ce service, le groupe d’édition a donc choisi la startup française TEA, spécialisée dans la distribution et la lecture de livres numériques. Le service permet de consulter un extrait, d’acheter et de télécharger le livre audio. Le fichier fourni est ensuite lisible dans tout équipement compatible avec le format mp3. Pour le moment, aucun extrait du livre sur Trump n'est proposé, il faudra se jeter à l'eau et l'acheter pour découvrir...



Et pour bien faire les choses, on trouvera le titre sur la plateforme Lizzie.

#Sortie

Sortie aujourd'hui en France du livre de Michael Wolff #FireAndFury.

Nous avons pu rentrer dans les coulisses de la lecture du livre audio #LIZZIE par Bernard Gabay (voix de Robert Downey Jr, Andy Garcia...).

https://t.co/ARXPhGhu50@robert_laffont #Lizzie pic.twitter.com/73L1SCsKX6 — Fringale Culturelle (@LaFringaleClle) 22 février 2018



Michael Wolff, trad. Nikki Copper, Valérie Le Plouhinec,‎ Isabelle Chelley,‎ Michel Faure – Le feu et la fureur ; Trump à la Maison Blanche – 9782221218365 – 20 € / ebook 13,99 € / Audiobook 9791036600449 – 16 €