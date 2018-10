Le Kindle Paperwhite, nouvelle génération : arrivée le 7 novembre

Nouveauté dans la gamme Kindle, le fameux Paperwhite se renouvelle. Cet appareil lancé en 2012 voit ses caractéristiques revues et corrigées : plus lumineux, certes, mais également avec un niveau d’éclairage supérieur. Et un écran entièrement plat, avec une plus grande légèreté.







Première nouveauté, c’est que la liseuse prend en charge une connexion Bluetooth, pour l’écoute des livres audio achetés depuis Audible. Plus léger (182 g) et plus fin de 10 % (8,88 mm) , affirme Amazon, la matière globale est aussi moins brillante et plus caoutchouteuse. Une approche ergonomique pour privilégier le côté antidérapant de l’appareil.

Testé pour ne pas s’exploser en cas de choc ni de chute, surtout, l’écran aurait une meilleure résistance aux rayures. La liseuse passe d’ailleurs la certification IPX8, qui lui garantit une imperméabilité jusqu’à 1 mètre de profondeur.

La version revue disposera d’une mémoire de 8 Go, avec une version 32 Go également prévue. Le rétroéclairage bénéficiera de cinq LED pour une meilleure lisibilité de nuit. L’écran, enfin, reste sur 6 pouces avec 1440 x 1080 pixels pour 300 ppp.









Notons enfin qu’un système de configuration a été développé : cela permet à plusieurs utilisateurs de se partager l’appareil, suivant leurs propres besoins. Un profil utilisateur est à sélectionner sur l’écran d’accueil pour retrouver ses propres options. Pratique.



Commercialisé à compter du 7 novembre pour 129 $ aux États-Unis et au Royaume-Uni pour 119 £, il sera expédié ce 7 novembre. Pas de date, encore, pour le reste du monde. Nul doute que le tarif sera fixé à 129,99 €, comme il se doit.