Le lambeau de Philippe Lançon inaugure le player audiolivre Gallimard

AVANT-PREMIERE - Prix Femina et Prix spécial Renaudot cette année, le roman de Philippe Lançon Le Lambeau est à découvrir en avant-première sur ActuaLitté. La version audiolivre de l’ouvrage ne sortira que ce 16 novembre, et les différentes plateformes ne disposeront que de 5 minutes d’extrait.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Ici, ce sont 29 minutes, sur 16 heures de lecture qui vous sont offertes, en partenariat avec les éditions Gallimard. En somme, le premier chapitre dans son intégralité — et les derniers paragraphes lus par Denis Podalydès, sont absolument splendides.

Mais pourquoi diffuser tant, et publiquement ? Simple : cette démarche atteste d’une reconquête de la diffusion d’extraits par l’éditeur et/ou l’auteur. Ce ne sont plus les cinq minutes standard imposées ou opérées par les revendeurs, mais un choix délibéré de la maison pour donner aux lecteurs une autre chose à découvrir.

Ensuite, précise Eric Marbeau, responsable de la diffusion numérique pour le groupe Madrigall, il s’agit de travailler sur un outil exploitable par tous. En soi, il s’agit simplement d’un lecteur web avec des fonctionnalités propres à l’audiobook.

« Pour les libraires et bibliothécaires, il s’agirait d’ajouter ce média à la fiche article qui cite toutes les formes d’édition d’une même œuvre (grand format, poche, ebook, CD et audio dématérialisé…). Charge au visiteur/internaute de choisir s’il veut découvrir l’œuvre par l’extrait EPUB téléchargeable, le feuilletage du PDF/HTML, ou enfin cet extrait audio », nous indique Eric Marbeau.









Et bien entendu, ce lecteur servira avec le temps à faire mieux connaître les catalogues par l’intermédiaire de médiateurs qui ne seraient ni marchands ni établissements de prêt — médias, blog, etc. Et bien entendu, dans la perspective du développement des podcasts et du format audio, on comprend l’enjeu.

Le lecteur sera prochainement déployé pour les titres audio du catalogue Eden — l’entrepôt numérique de Madrigall (Flammarion et Gallimard), Actes Sud et La Martinière/Seuil. On peut expérimenter ce lecteur, à qui il ne manque en réalité que peu de fonctionnalités — à l’exception d’une solution d’exportation embed.

On pourra l’essayer à cette adresse, et en attendant de nouvelles options d’usage — pourquoi ne pas envisager d’intégrer un résumé de l’œuvre, la biographie de l’auteur et fournir quelques éléments supplémentaires sur le livre, par exemple ? – profiter de la voix savoureuse de Podalydès.