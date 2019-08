Le libraire numérique Feedbooks racheté par le Canadien De Marque

1,4 million d'ebooks et audiobooks, et une application





Marc Boutet, président de De Marque, revendique désormais le premier groupe international de distribution et de commercialisation de contenus numériques multilingues. Dans un communiqué, il assure : « C’est une étape importante dans notre vision de maintenir notre leadership international dans le secteur de la lecture numérique et de la monétisation de contenus numériques. »Et de poursuivre : « La société a d’ailleurs l’ambition de créer un réseau ouvert d’experts internationaux de renom et d’être la référence en matière de lecture et de consommation numérique. »Les catalogues fusionnés de De Marque et Feedbooks représentent désormais 1,4 million d’ebooks et audiolivres, à travers cinq langues. Pour les clients éditeurs, ce sont de nouvelles solutions de distribution qui s’offrent — notamment avec le secteur des bibliothèques américaines.En effet, Feedbooks fournit déjà du contenu à un nombre important de grandes bibliothèques américaines grâce à son partenariat avec la Digital Public Library of America.Mais c’est également l’application Aldiko, utilisée par deux millions de possesseurs d’appareils Android et iOS qui s’ajoutent. Feedbooks l'avait rachetée en mai 2014 . En créant une filiale par l’acquisition des actifs de Feedbooks, tous ses salariés se joignent à l’équipe De Marque. Le cofondateur de Feedbooks, Hadrien Gardeur, se joint à l’entreprise comme directeur de la recherche et du développement.« Notre relation avec Feedbooks ne date pas d’hier, commente M. Boutet. Depuis plus de cinq ans, les deux sociétés ont développé de nombreuses synergies en investissant, notamment, sur de nouveaux verrous numériques flexibles (LCP), sur le livre numérique et audio, ainsi qu’en se positionnant comme un leader auprès de la Readium Foundation et de l’organisme européen EDRlab ».« C’est un cheminement cohérent et bénéfique pour Feedbooks. Nous sommes ravis que notre projet puisse passer à une autre vitesse », ajoute Loïc Roussel, cofondateur de Feedbooks.