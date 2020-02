Le livre audio, nouvel outil pédagogique pour favoriser l'apprentissage de la lecture ?

photo d'illustration - ActuaLitté (CC BY SA 2.0)

Encourager et faciliter la lecture

Un manuel de ressources pédagogiques

Le format du livre audio séduit de plus en plus, au point d'en venir à pouvoir dépasser le marché du livre numérique au cours de cette année 2020, tel que le prédisait une étude (décembre 2019, par Deloitte pour le Royaume-Uni). Avec le récent récent rapport de la National Literacy Trust, il se pourrait que cette percée soit tout aussi profitable aux jeunes lecteurs.En effet, si l’on se fie à ses résultats, mesurant l'impact du livre audio dans l'apprentissage de la lecture, ce nouveau support aurait le potentiel de favoriser la pratique de la lecture auprès des plus jeunes. Il pourrait en outre contribuer au bon développement de ces derniers, sur les plans psychique et émotionnel.Parmi les avantages observés, le livre audio constituerait ainsi un support idoine à même de contribuer à la l’apprentissage de la lecture auprès des plus jeunes, et ce, à la fois dans et en dehors des salles de classes.Tout d'abord, en ce qu'il offrirait la possibilité de briser l’obstacle que pourrait revêtir la lecture traditionnelle sur papier. Il représenterait ainsi une forme de transisition auprès des enfants les plus réticents à s'emparer d'un livre. Ajouter à cela que la possession d’un outil technologique augmenterait l’attrait des plus jeunes.D’autres documents mettent en avant le fait que le livre audio aurait un effet émotionnel plus fort que la lecture simple ou le visionnage d’un film : l'écoute induirait une implication équivalente du lecteur/auditeur à celle d'une lecture d'un texte écrit.En outre, l’expérience de l’écoute aurait la capacité de sensibiliser les audiolecteurs à une meilleure appréhension des nuances de la langue parlée, sensibilisant davantage aux variances de la prononciation et des différents tons, ainsi que familiarisant plus aux différents dialectes ou accents.Enfin, au vu des résultats obtenus par les travaux de recherche, il ressort que le livre audio solliciterait les mêmes compétences cognitives que la lecture sur papier, rendant le jeune lecteur tout aussi capable de comprendre et de retenir une information. Son usage permettrait également une certaine autonomie dans l'appropriation des histoires, leur accès pouvant se faire sans que la présence des parents soit indispensable.« Les livres audio peuvent être la clé pour libérer le plaisir d’un enfant pour la lecture. Leur nature même permet à tous les enfants, indépendamment de leur capacité de lecture, d’accéder et d’explorer le monde incroyable des histoires, qui sont animées par une gamme de voix passionnantes, d’accents différents et d’effets sonores », a déclaré Emily Best, responsable de la recherche audio auprès du National Literacy Trust.« L’une des meilleures choses à propos des livres audio est que vous pouvez les écouter presque à tout moment et n’importe où, et à l’époque des tablettes, des smartphones et des haut-parleurs intelligents, écouter des histoires est plus facile que jamais. »En parallèle à cette revue sur la recherche scientifique, le National Literacy Trust a mis à disposition un manuel de ressources pédagogiques à destination des parents et enseignants. Sont ainsi réunis sur le site de l'organisation une page dédiée où conseils, rapports de recherches et références de podcasts permettront à tout un chacun de s’approprier le livre audio.Des programmes éducatifs ont également été mis en place avec la collaboration de différents acteurs spécialisés du secteur du livre que sont Audible, Penguin Random House, National Prison Radio et Fun Kids.Parmi les projets, figure notamment le Young City Poets, qui offre l’opportunité à des élèves de visiter des lieux culturels. Expérience à partir desquelles ils sont par la suite invités à créer des poèmes. Puffin World of Stories, en partenariat avec les éditions Puffin Books, de Penguin Random House, consiste quant à lui à pourvoir les écoles du matériel dont elles ont besoin pour défendre la lecture.Enfin, le projet Books Unlocked, soutenu par la Booker Prize Foundation, a pour vocation de favoriser l’accès au livre et à la lecture auprès d’établissements pénitentiaires ou centres éducatifs pour jeunes délinquants par l'octroi de livres gratuits.Via The Bookseller