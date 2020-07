Le livre audio numérique se fraye un chemin au sein des services de presse

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Créée en 2008, la société NetGalley fournit aux éditeurs une solution clé en main pour proposer des services de presse au format numérique aux professionnels du livre, médiateurs et autres prescripteurs. Un accès sécurisé est garanti, pour assurer une sécurité des fichiers et des contenus partagés avec des tiers. Différentes fonctionnalités viennent compléter cette offre, avec la possibilité de fournir des commentaires, par exemple.Dans un communiqué, NetGalley annonce la mise en place d'une solution équivalente, pour les livres audio numériques. Plusieurs dizaines de titres ont déjà été ajoutés à la plateforme, par des éditeurs comme Macmillan, Blackstone Publishing, Thomas Nelson ou encore Harper Audio.En ces temps de distanciation sociale, NetGalley a tout intérêt à communiquer sur les aspects pratique et sûr de sa solution, puisque le service de presse numérique a le vent en poupe, en particulier dans les pays anglophones ...La société dévoile également son application de lecture, NetGalley Shelf, pour les smartphones iOS et Android, qui permettra aux bénéficiaires du service de lire et d'écouter plus facilement les ouvrages pour lesquels des accès leur ont été accordés.