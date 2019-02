Le livre numérique confirme sa croissance en 2018 en France et en Belgique 

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Selon une étude publiée en France par l'Institut de sondage Gfk, les ventes de livres imprimés ont diminué de 0,9 % alors que le livre numérique confirme sa croissance avec +6 % en France. Et tout comme leurs voisins français et suisses, les Belges continuent d’être friands de lecture numérique. Primento, qui se présente comme le premier distributeur de livres numériques en Belgique francophone, constate quant à lui une croissance de 30 % des ventes de livres numériques.Thibault Léonard, spécialiste de l’édition numérique et fondateur de Primento, explique « Cela fait maintenant plusieurs années que nous surperformons le marché de l’ebook. Nous pensons que cela est lié au fait que les éditeurs indépendants sont souvent plus réactifs aux nouvelles tendances et donc enclins à saisir les opportunités du numérique et à appliquer rapidement nos recommandations. »Les genres les plus appréciés restent les romans policiers, les romans historiques, la romance et la littérature générale. Le « feel good », nouvelle tendance en vogue, à mi-chemin entre le roman et les manuels de développement personnel, vient compléter ce podium.Concernant le profil du lecteur de livre numérique, 1 Français sur 20 lirait fréquemment des livres numériques et près de 40 % des acheteurs de livres numériques auraient plus de 50 ans. Quant au streaming, bien que très populaire dans la musique ou les films, il ne convainc actuellement que 1,6 % des lecteurs de livres numériques.Les plateformes d’achats de livres numériques préférées des lecteurs restent globalement les mêmes qu’en 2017 avec Amazon en tête (60 %), suivi par Kobo (18 %), Apple (9 %) et Google (5 %).À ce sujet, Thibault Léonard précise : « Puisque nous distribuons les ebooks sur toutes les plateformes, sans exception, ces données permettent de se faire une idée des parts de marché respectives des différents acteurs du livre numérique. Par ailleurs, nous observons que les acteurs les plus dynamiques restent Amazon et Kobo chez qui nos ventes progressent de respectivement 39 % et 32 % en 2018. »Primento se présente comme le premier distributeur de livres numériques en Belgique francophone, crée en 2013 par Thibault Léonard, fondateur des éditions Lemaître. En 2014, Primento conforte sa position de leader en Belgique en signant un accord de distribution avec les éditions Larcier, le premier éditeur belge. Avant de s'étendre à l'international : en 2018, la société travaille avec plus de 200 éditeurs, principalement situés en France, Belgique, en Suisse, au Maghreb, en Afrique subsaharienne et au Canada.