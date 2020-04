Le livre numérique, héros du confinement

Un thé et un donut, avec votre ebook ? Perfecto_Capucine





De nombreux points ont été soulevés, notamment la situation critique des librairies indépendantes ébranlées par les commandes annulées et par la perte de leurs revenus. Le directeur exécutif de BISG, Brian O’Leary à notamment appelé à un plus grand engagement des grands éditeurs pour soutenir les librairies, proposant l’annulation d’éventuelles dettes, et a même évoqué la possibilité de nouveaux modèles de vente au détail, tels que l’établissement d’un prix de vente minimum.L’accent a cependant été mis sur les possibilités de télétravail entre les différents acteurs de l’industrie et sur la généralisation de la numérisation des ouvrages. Les ebooks semblent ainsi avoir fait office de véritable filet de sécurité pour le monde de l’édition, rapporte Publishers Weekly Kelvin Watson, directeur de la division des bibliothèques du comté de Broward, a ainsi déclaré que les bibliothèques ont majoritairement cessé l’achat de livres physiques et sont en train de passer majoritairement au contenu numérique. L’heure semble être au prêt numérique, à l’ajout d’histoires en ligne pour les enfants, à l’apprentissage à distance.Maureen McMahon, présidente et éditrice de Kaplan Publishing, et ancienne présidente de BISG, à même qualifié les ebooks et la demande en format numérique de « héros » de la crise. Pour elle la situation est également le moyen d’appréhender les évolutions à venir.Pour les éditeurs et, dans une moindre mesure, les libraires, le numérique a toujours été là, souligne TNPS . Mais les nombreux avantages du livre dématérialisé ont souvent été tempérés le fait que le numérique n’était que secondaire pour la majorité des maisons. Aujourd’hui l’industrie doit s’attaquer à ces problèmes.Si l’importance des livres imprimés pour les consommateurs et pour l’industrie ne fait aucun doute il reste que personne ne peut sérieusement affirmer qu’ils sont des produits essentiels lorsque des versions numériques de ceux-ci peuvent être mises à disposition à risque nul et tout aussi rentable.Pour ce qui est des discussions à venir O’Leary a déclaré que l’organisation aller supprimer les restrictions d’adhésion pour participer aux comités du BISG, invitant les volontaires « à entendre directement ce qui se passe ». De plus, un enregistrement audio de la visioconférence ainsi que les résultats de l’enquête seront archivés sur le site Internet du BISG.