Le livre numérique, un levier pour toucher les Millennials en Argentine

Si le commerce de l’ebook a pris du plomb dans l’aile depuis le procès contre Apple, ce segment vivote un peu partout dans le monde, sans plus vraiment poser de questions aux éditeurs. Apparus réellement avec Amazon et son Kindle, en 2007, ils sont considérés aujourd’hui comme une fraction marginale de la vente de livres.

Pour autant, l’Argentine accuse un certain retard, en regard d’autres pays hispanophones, comme le Mexique, pour ne pointer que l’Amérique du Sud.

L’une des dernières études menées dans le pays indique que quatre Argentins sur 10 ont lu un livre au moins au cours de la dernière année, contre 7 % qui avaient eu recours à un livre numérique. La cannibalisation tant redoutée ne semble pas avoir eu lieu.

La Cámara Argentina del Libro, indique que, dans le pays, ce sont 28.000 nouveaux livres qui ont été publiés et près de 17 % qui sont disponibles en support numérique. En somme, l’offre manque, et rien ne pourra de toute manière prendre son envol sans une évolution de ce point de vue.



Qu’en est-il alors des Millennials ? 90 % des internautes argentins affirment avoir déjà fait des achats en ligne – un pourcentage qui tendrait à démontrer la nécessité d’une offre mieux structurée, plus abondante. Et plus visible également. Que le papier reste le support privilégié pour l’heure n’a rien de problématique en soi.

Mais pour le pays, l’enjeu sera bien de parvenir à capter l’attention des jeunes publics, là où ils sont, avec une offre en mesure de les intéresser...