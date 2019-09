Le numérique reste très vendeur pour les éditeurs de livres de niche

Le 12 septembre dernier, les éditions de manuels automobiles Haynes ont publié leur rapport d’activité annuel. Le bilan est bon : le chiffre d’affaires atteint les 36,2 millions £ à la fin du mois de mai, soit une hausse de 7 % sur les 12 derniers mois. Un résultat qui s’explique notamment grâce au numérique, véritable source de profits pour cette référence dans le monde des manuels automobiles.





Les Haynes Repair Manuals sont publiés depuis les années 1970 par l’éditeur britannique Haynes qui, avec 150 millions de livres vendus, et ce, dans 15 langues différentes, s’est imposé comme le premier éditeur mondial de manuels d’entretien et de réparation de voitures automobiles.



Une légitimité que la maison ne cesse de conquérir. Le bilan révèle ainsi une augmentation de 24 % des bénéfices par rapport à l’année précédente.



À l’ère du numérique, la maison d’édition ne déroge pas à la règle : Manuels Haynes AllAccess propose une large bibliothèque de manuels accessibles en ligne ainsi que quelque mille vidéos via un abonnement annuel.



En plus de proposer une offre concurrentielle à tous les tutoriels automobiles accessibles en ligne, le numérique représente aujourd’hui 56 % des revenus du groupe Haynes, contre 50 % en 2018. Le chiffre d’affaires généré par cette gamme numérique a augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente, passant de 16,9 millions £ à 20,2 millions £.



La rubrique Manuels Haynes AllAccess compte aujourd’hui plus de 60.000 abonnés. En un an, le site web a enregistré près de 6,5 millions de visites, soit 69 % de plus qu’en 2018.

Le rapport est disponible à cette adresse Via The Bookseller