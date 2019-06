Le programme complet du Digital Publishing Summit 2019

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Mardi 25 juin 2019

Mercredi 26 juin 2019

Voici le programme complet de l’événement :Message de bienvenueBnFIntroductionpar Laurent Le Meur, CTO, EDRLabSession 1 : L’EPUB3 en productionL’EPUB3 est effectif et fonctionnelpar Luc Audrain, responsable de la numérisation, Hachette LivreContrôler l’accessibilité de l’EPUB3 pendant la productionpar Romain Deltour, développeur logiciel, DAISY ConsortiumPause caféSession 2Nouvelles technologies dans l’industrie de l’édition1 — L’intelligence artificielle et le processus éditorialpar Vincent Wartelle, fondateur et PDG, ISI2 — Créer automatiquement des descriptions d’images dans l’EPUB avec l’intelligence artificiellepar Gregorio Pellegrino, responsable de l’accessibilité, LIA3 — Le projet Blockchain de contenupar Sebastian Posth, co-initiateur et contributeur, Content-blockchain.org.DéjeunerSession 3Les tendances du marché numérique1 — La révolution audio aux États-Unis, en Europe et en Chinepar Lisa Faith Philips, responsable du développement, China-US Women’s Foundation.2 — Présentation de l’Advance Publishing Lab (APL) au Japon/Le marché de l’ebook japonais et le secteur du mangapar Niina Shin, responsable de la production, Media Do Holdings/APL & Daihei Shiohama, President and CEO, Media Do International3 — Le baromètre de l’ebook en Europe 2019par Rüdiger Wischenbart, Director Publisher’s Forum, Publishers Forum Berlin.PauseSession 4Les projets open source de Readium1 – Les leviers marketing par les données, Readium pour le Cloudpar Andrew Rhomberg, Reader Analytics, Jellybooks2 — Readium mobile : déploiementpar Aferdita Muriqi, ingénieur en chef mobile, Readium foundation3 — Le lecteur web Readium, pour le prêt de livres numériques en Norvègepar Ketil Stadskleiv, responsable technique, Bokbasen4 — Thorium, la première application desktop Readiumpar Daniel Weck, développeur en chef logiciel, EDRLab5 — Le déploiement de LCP dans le monde entierpar Laurent Le Meur, responsable technique, EDRLab6 — Le déploiement de LCP au Canadapar Jean-Philippe Bougie, développeur en chef, De Marque & Jean-François Cusson, CEO, Bibliopresto.ca7 — Solutions intégrées pour le déploiement de LCP, un exemple d’Australiepar Gavin Perry, directeur des solutions numériques, WebqemCocktailÀ proximité de la BnF, sur la péniche « Jardin Sauvage »Session 5Peu de limites pour l’EPUB31 — Comment la presse s’empare de l’EPUB3par Claire Charbonnel, directrice générale, Groupe Midi Libre2 — Repousser les limites d’un Fixed Layout EPUB esthétique et interactifpar Ken Jones, directeur, Circular SoftwarePause caféSession 6Des livres dans les navigateurs ; livres audio, livres illustrés1 — Designer des livres dans les navigateurs avec Paged.jspar Julie Blanc, chercheuse et designeuse, Labo Paragraphe Paris2 — Un format standard pour les livres audio, premier profil des W3C Web Publicationspar Wendy Reid, analyste qualité senior, Kobo3 — « Chérie, lis-moi Moby Dick » : un prototype d’accès vocal aux livres audio avec Google Homepar Pierre Leroux, développeur, EDRLab4 — Bandes dessinées numériques, le profil à venir au sein des Web Publicationspar Yohann Lescoul, artiste, Pika, et Florian Dupas, fondateur, Kwalia5 — IIIF, International Image Interoperability Frameworkpar Emmanuelle Bermès, assistant technique et scientifique, direction des services réseaux, Bibliothèque Nationale de France, et Vladimir Tybin, Service du dépôt légal numérique, Bibliothèque Nationale de FranceDéjeunerSession 7Les initiatives de l’Union européenne et l’accessibilité1 — Les nouvelles régulations européennes : quel impact sur l’industrie de l’édition ?par Cristina Mussinelli, International Book Expert, Secretary general LIA Foundation2 — Comment les standards de l’accessibilité facilitent l’émergence des ebooks accessiblepar Avneesh Singh, directeur de la production, DAISY Consortium3 — Développer l’offre de livres accessibles : la stratégie françaiseby Claire Leymonerie, chargée de mission économie du livre, ministère de la Culture4 — Créer des livres numériques accessibles, en pratiquepar Valérie Ferrière, President, FlexedoPause caféSession 8Logiciel accessible1 — Les systèmes de lecture open-source deviennent accessiblespar Fernando Pinto, président, DAISY France2 — Les moteurs de lecture spécialisés adoptent l’EPUB 3, le cas d’Easy Readerpar Mattias Karlsson, Alt Format Product Manager, Dolphin3 — Des outils pour lecteurs dyslexiques intégrés à Readiumpar Luc Maumet, consultant technologies d’assistance et dyslexie, EDRLabConclusionpar Virginie Clayssen, responsable innovation, présidente de l’EDRLab, Editis