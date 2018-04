Le québécois De Marque à la conquête du marché hispanophone

C’est le président de De Marque, Marc Boutet qui dévoilait l’acquisition de Libranda ce 9 avril sur le site de l’entreprise. Partenaires depuis 2014 , De Marque est dorénavant l’unique propriétaire de la société espagnole. « Je suis très heureux que nos collègues de Libranda se joignent à De Marque en tant que membres de l’équipe à part entière », déclare-t-il.Implanté en Espagne et en Amérique latine, Libranda est basé à Barcelone. L’entreprise a développé de nombreux services dans la distribution numérique, la vente, le prêt numérique ou encore la gestion de souscription à des abonnements de livres numériques, audio et autres médias numériques.À ce jour, Libranda est à la tête d’un catalogue de plus de 70.000 références de livres numérique et audio. Elle les met à disposition de nombreuses librairies, bibliothèques et plateformes d’abonnement à travers l’Espagne et l’Amérique latine.Depuis 2014, Libranda passait par la plateforme de distribution de De Marque, Cantook Hub, pour ses services auprès des grandes maisons d’édition d’Espagne, « dont Grupo Planeta, Penguin Random House, Grupo Editorial SM, Wolters Kluwer, Roca Editorial et Edicions 62 ».