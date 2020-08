Le service de streaming Spotify veut imaginer le futur du livre audio

Du podcast au livre audio

Photographie : illustration, M. Johnson, CC BY 2.0

À part quelques expérimentations avec des éditeurs, comme Bloomsbury en 2018, et la présence de classiques adaptés, le catalogue de livres audio de Spotify n'est pas des plus fournis. Cette situation pourrait toutefois changer, à en croire une offre d'emploi publiée pour un « responsable des livres audio » au sein de la société. Le poste est à saisir au sein de Spotify Studios, la filiale consacrée aux contenus « parlés » et non musicaux.L'annonce précise que le responsable aurait comme missions la signature de partenariats avec d'autres acteurs, mais aussi la création de contenus originaux dans le domaine du livre audio. Il ou elle devrait notamment « développer et mettre en œuvre la stratégie de Spotify pour le livre », ce qui inclut la création d'une offre de livres audio « pertinente » pour les usagers de l'application.Le ou la candidate idéale viendra probablement du monde de l'édition : 10 années d'expérience sont demandées dans le domaine du livre, avec une spécificité appréciable dans le livre audio.Spotify revendique aujourd'hui 271 millions d'utilisateurs dans le monde, sans préciser la part de l'abonnement et celle de l'offre gratuite.Si Spotify a régulièrement tutoyé le livre audio sans vraiment s'y lancer, il semble assez logique que le géant du streaming s'engouffre sur ce marché. Les podcasts, programmes parlés en diffusion continue, ont pavé la voie pour le livre audio : on ne s'abonnerait plus à Spotify seulement pour la musique, mais aussi pour l'accès à des contenus originaux.Les auditeurs de podcasts sont par ailleurs, on le sait, tout à fait susceptibles d'apprécier les livres audio : un quart des auditeurs de livres audio écoutent aussi un podcast au moins une fois par jour, signalait par exemple une récente étude canadienne Enfin, Spotify se doit de réagir à la concurrence : Amazon propose un certain nombre de créations originales et exclusives au sein de son service Audible, relié à son offre d'abonnement Amazon Prime, quand Deezer propose une offre de livres audio à ses usagers allemands et une collection « À la page » en France, avec quelques séries littéraires.D'autres acteurs historiquement associés au livre numérique, comme Kobo, ont eux aussi, développé une offre originale, nommée Kobo Originals, justement, et des acteurs français de la lecture en streaming, comme Youboox et YouScribe, ont intégré dans leurs catalogues des œuvres lues...via TNPS