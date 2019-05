Le site FictFact ferme ses portes faute de moyens

Capture d'écran

En effet, FictFact travaillait en tant que Amazon Associate et percevait donc une commission sur les livres achetés chez le géant de la vente en ligne en passant par leur site. Ce modèle économique est tombé à l’eau sous prétexte qu’ils n’auraient pas respecté un élément de leur contrat.« Une erreur minime », estiment-ils. Ils précisent en outre que les donation ne suffisent pas à maintenir l’entreprise en vie. « Nous sommes très tristes de devoir fermer le site après presque dix ans. Merci beaucoup pour votre soutien au cours des années. »Le principe de FictFact était simple. Dès qu’un auteur que vous suiviez publiait un livre vous receviez un lien pour acheter le livre en question sur Amazon. Un modèle qui collait à l'actualité des parutions, et jouait sur les leviers de nouveauté.Les anciens utilisateurs ont jusqu’au 1er juillet pour récupérer leurs données, après 10 années de loyaux services.via The Digital Reader