Le site pirate OceanofPDF s'attire les foudres des auteurs

Le site américain OceanofPDF.com s'est fait repérer par plusieurs auteurs outre-Manche, s'attirant des commentaires courroucés quant au fait qu'il mette à disposition de nombreux ouvrages d'auteur de manière gratuite et illégale. Philip Pullman, Malorie Blackman, Michael Morpurgo, mais aussi Marc Levy, Sophie Audouin-Mamikonian ou encore Leïla Slimani sont concernés.

OceanofPDF, un site de plus dans la mer des portails de téléchargement qui proposent des livres numériques en accès gratuit, de manière totalement illégale. Sauf que celui-ci s'est fait repérer par quelques grands noms de l'édition, qui y sont allés de leur petit message sympathique à son égard.

The Bookseller a ainsi compté les points : « S'il vous plaît, merci de me montrer l'accord que vous avez passé avec mes éditeurs, mon agent, ou moi-même, qui vous permet de donner mes livres gratuitement » a ainsi tweeté l'auteur Philip Pullman à l'attention du compte Twitter d'OceanofPDF, tandis qu'une autre auteure assurait au site que l'avocat de son éditeur travaillait sur son cas.

On retrouve sur le site des livres numériques en anglais, principalement, mais aussi des ouvrages en français, comme des titres de Marc Levy, de Sophie Audouin-Mamikonian ou encore Pierre Lemaitre. Chanson douce, de Leïla Slimani, est proposé dans sa version anglaise, Lullaby. On trouve essentiellement sur le site de la littérature, mais aussi des bandes dessinées.

« Nous sommes une simple petite équipe de quatre personnes, et assurons toutes les étapes nous-mêmes », a expliqué Nicholas Liam, d'OceanofPDF, à The Bookseller. « Nous traitons uniquement les demandes des utilisateurs. Lorsque nous recevons un e-mail d'un utilisateur demandant un livre qu'il ne peut pas trouver dans une bibliothèque ou qu'il a perdu, nous essayons de le trouver pour lui et de le télécharger sur notre site pour que d'autres puissent le trouver. »

La colère des auteurs est d'autant plus vive qu'ils attirent l'attention depuis plusieurs semaines sur leurs revenus en baisse et les difficultés rencontrées pour vivre de leur écriture.

The Publishers Association, organisme qui représente les éditeurs britanniques, a invité les auteurs à prévenir leurs maisons d'édition. Suite à une plainte de l'organisation, le compte Twitter du site pirate a été supprimé par le réseau social. La PA assure qu'elle sollicitera à nouveau l'attention du gouvernement sur ce sujet, en espérant que la responsabilité de l'hébergeur du site puisse être mise en cause, afin d'inciter ce dernier à plus de réactivité dans la suppression des contenus signalés.