Le W3C travaille à des recommandations portant sur les livres audio

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le Publishing Working Group, section du W3C qui travaille sur l'édition en général, a proposé plusieurs pistes portant sur la publication d'un livre audio, qui doivent désormais être discutées et amendées, si besoin, avant de devenir des recommandations officielles de l'organisme. Comme d'habitude, les discussions se dérouleront sur la page GitHub correspondante L'objectif de cette recommandation est de « standardiser le modèle de distribution des livres audio sur le web et entre les entités commerciales ». Autrement dit, de faciliter l'émergence d'un livre audio accessible à tous, en proposant une ligne à suivre, qui pourra être partagée par tous les producteurs de livres audio.Ainsi, les recommandations portent sur un certain nombre de prérequis en matière de présentation (présence d'une table des matières sur la page de vente de l'audiolivre, par exemple) ou techniques, comme les métadonnées.L'ensemble du document de travail du W3C est à cette adresse