Lecture et numérique : à la découverte d'un autre monde

L’univers numérique va encore évoluer, tant dans les technologies que dans les usages. Déjà, le piratage semble rendu plus complexe pour les internautes – avec la disparition de multiples sites de téléchargement illégal. Reste donc à créer une attention et susciter la curiosité, comme avec cet atelier interprofessionel : Forum Lecture et Numérique - découvrez, testez, pratiquez, échangez !





ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture organise, en partenariat avec Canope 63, l'Enssib et LIRA, un grand rendez-vous d'échanges interprofessionnels pour les acteurs du livre et de la lecture, de la documentation, de la médiation culturelle et de l'éducation pour appréhender, tester, expérimenter, comprendre les outils et services numériques existants...

Pour une première prise en main ou une découverte plus approfondie ! Au programme : conférence, forum d'outils et de services, ateliers.

Programme prévisionnel

(ce programme est susceptible d'évoluer)

09:00 – 09:30 : Accueil Café

09:30 – 10:00 : mots de bienvenue

10:00 – 10:45 : KEYNOTE d'ouverture « Perspectives numériques pour le monde du livre »

10:45 – 13:00 : Forum Numérique - salon d'outils et de services à destination des professionnels

13:00 - 14:00 : déjeuner libre

14:00 - 16:00 : ateliers thématiques : 4 ateliers métiers au choix do It Yourself - mettre en place une Bibliobox accompagner un lecteur numérique stratégie de visibilité en ligne sur les réseaux sociaux accessibilité numérique, comment écrire pour le web de manière accessible ?

16:00 - 17:00 : restitutions des ateliers et conclusion de la journée en plénière

Save the date : lundi 23 avril 2018 – 9h- 17h, à l’atelier CANOPE 63 - 15 Rue d'Amboise, 63000 Clermont-Ferrand